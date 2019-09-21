شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ورد الآن : السعودية تحسم مصير مبادرة الحوثيين في اليمن..(تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - طالب نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، أبناء اليمن والشعوب العربية جميعها بالحذر من نظام إيران.

وكتب الأمير خالد بن سلمان، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "‏على أبناء اليمن والشعوب العربية، بكافة مكوناتها دون استثناء ، ان تعي أن نظام طهران لا ينظر لمؤيديه سوى كأدوات لتحقيق أطماعه وحمايته لا لحماية دولهم وشعوبهم".

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وتابع: "‏تأبى مروءة العرب، إلا ان يتحمل المرء (والدول) المسؤولية ويواجه التحديات برأس مرفوع، ولا يلقي المسؤولية على غيره، بأي حال من الأحوال، خاصة من هم أقل من حيث الحجم والقوة".

وأعلنت مليشيا الحوثي مساء اليوم الجمعة وقف استهداف الاراضي السعودية بالصواريخ والطائرات المسيرة عقب الهجوم الارهابي الذي شنته ايران على شركة ارامكو بالسعودية وأدى إلى تداعيات دولية ومطالبات بتأديب إيران.

وجاء الاعلان على لسان القيادي في الجماعة مهدي المشاط، الذي يرأس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين.

وقال المشاط ان جماعته قررت وقف قصف الاراضي السعودية بالطائرات المسيرة والصواريخ وما اسماه الطائرات المجنحة