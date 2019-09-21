التحالف العربي: ميليشيا الحوثي تعطل دخول السفن إلى ميناء الحديدة

التحالف العربي: ميليشياالحوثيتعطل دخول السفن إلى ميناء الحديدة السبت 21 سبتمبر 2019 كتب الخليج 365 أكد التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، الجمعة، استمرار منح التصاريح لجميع السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية.

واتهم التحالف العربي، ميليشيا الحوثى الإرهابية بتعطيل دخوال السفن لميناء الحديدة، على الساحل الغربى للبلاد. Advertisements وأوضح أن الميليشيات الإرهابية تعطل دخول السفينتين "TOROS M" و "LE RUBY" رغم نقل حمولة غذائية. وصرح المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف العقيد الركن تركى المالكي، فى وقت سابق، أن القوات المشتركة للتحالف نفذت فجر اليوم عملية استهداف نوعيه شمال محافظة الحديدة ضد أهداف معادية تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية تهدد الأمن الإقليمى والدولي.

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