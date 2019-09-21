شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يعلنون دخول منظمومات دفاع جوي وصواريخ وطيران حربي جديد خط المعركه … تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي التابع للحوثيين اليوم في خطاب متلفز بثته فضائية المسيرة وتابعته”الحياة اليمنية” عن دخول منظومات دفاع جوي وصواريخ وطيران حربي جديد خط المعركه. وقال :المشاط يسعدني ويشرفني أن أعرب لكل أبناء شعبنا في الداخل والخارج عن عميق الاعتزاز بصمودهم العظيم، وأن أبشر الجميع بما تشهده قدراتنا العسكرية من تطورات مذهلة، سواء على مستوى الرفد المستدام للجبهات، أو على مستوى التدريب والتأهيل وبناء القوة الاحتياطية الضاربة، كما نعتز بالقدرات المتعاظمة في جانب التصنيع العسكري، وما بات بأيدي أبطال الجيش واللجان الشعبية من أسلحة الردع، وما ستكشف عنه الفترة المقبلة من تقدم كبير في المجالات العسكرية وخصوصاً في مجال الدفاع الجوي والصاروخي، وأثني على التطور المتسارع في تعزيز القدرة العسكرية على تحييد سلاح الجو المعادي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يعلنون دخول منظمومات دفاع جوي وصواريخ وطيران حربي جديد خط المعركه … تفاصيل مثيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.