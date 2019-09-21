شكرا لقرائتكم خبر عن مشايخ المراقشة تفجر قنبلة مدوية وتصدر بيان رقم 1 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عقدت مشايخ المراشقة، اجتماع طارئ، بدعوة من العميد احمد منصور المرقشي، قايد لواء الكواسر، في منطقة الخبر بابين، معلنين رفضهم لما يحدث من احتراب داخلي ونشر الفوضى الامنية في ابين والجنوب، التي تستخدم في غير محلها ولتصفية حسابات سياسية.

وأكدت مشايخ المراشقة وقوفها الى جانب الشرعية الدستورية بقيادة الرئيس هادي ورفض اي تشكيلات مليشاوية خارجة عن النظام والقانون.

وشدد بيان المشايخ، على ضرورة وقف الانهيار الامني وجلوس الجنوبيين الى مائدة الحوار الصادق والمسئول للتوافق على قواسم مشتركة تحفظ كرامة المواطن وسلامة اراضيه.

واكد البيان على ضرورة ان تتطلع دول التحالف العربي بمسئولياتها الاخلاقية في وقف الاحتراب بين الجنوبيين واعادة الشرعية الى المناطق المحررة واستعادة الدولة المخطوفة.

ودعا لإنهاء الحرب في اليمن التي أنهكت كاهل المواطن ودمرت البنية التحتية للوطن واو صلت المواطنين الئ تحت خط الفقر.

وفيما يلي نص البيان الصادر عن اجتماع مشايخ المراشقة:

بسم الله الرحمن الرحيم.

بيان صادر عن مشائخ قبائل المراقشة.

قال تعالى( واعتصموا بحبل الله جميعاً ولاتفرقوا).

تداعى مشائخ قبائل المراقشة الى اجتماع طارئ في منطقة الخبر بمحافظة ابين لمناقشة مستجدات مايجري من صراع مسلح داخل المحافظة وفي الجنوب وادخال الجنوب في صراعات عقيمة وفوضئ امنية لاينبغي السكوت عليها.

ورأى المشائخ ان الاحداث الدامية قد وضعتهم امام مسئولياتهم الوطنية والتاريخية والاخلاقية ، وانه يتحتم عليهم قول كلمتهم فيما يجري في ابين خاصة والجنوب عامة من صراع عقيم يقتل فيه الأخ أخيه تحت ضغط الشحن السياسي والاعلامي المؤجج للصراعات...والخاسر الاكبر فيما يجري هو الوطن واهاليه.

وبناءاً عليه فان المشائخ يؤكدون على مايلي:

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1- ان قوتنا تكمن في توحيد ارادتنا الشعبية للدفاع عن اراضينا التي تنتهك ، وشرعيتنا التي تسلب منا عنوة ، وباساليب تتعارض مع القوانين والاعراف الدولية ، ناهيك عن تعارضها مع قيم ديننا الحنيف واخلاق مجتمعنا المحافظ ، فنحن اصحاب الارض، ونمتلك شرعية السيادة عليها.

2- ان التحالف العربي الذي قاد عاصفة الحزم لانقاذ اليمن من المد الإيراني قد انحرف عن هدفه المعلن وخاصة دولة الامارات العربية التي استبشرنا بقدومها خيراً لمواجهة الانقلاب الحوثي ، لكنها انحرفت عن مسارها المأمول وشكلت مليشيات لاتخضع للشرعية ، ومارست فوضى امنية غيرمسبوقة في الجنوب ومزقت النسيج الاجتماعي الجنوبي .

3- ندعوا الى وقف الصراع المسلح في الجنوب والفتنة التي تم إيقاضها وهي نائمة ..وضرورة جلوس الاطراف المتصارعة الئ طاولة حوار جنوبي جنوبي دون اقصاء او تهميش لاحد وذلك للتوافق على قواسم مشتركة تحفظ كرامة المواطن وحقوقه وسلامة اراضيه.

4- ان جذر المشكلة هو انحراف بعض دول التحالف العربي عن الهدف المعلن منه ( الامارات) والتحول الى البحث عن مصالح خاصة تتعارض مع السيادة الوطنية.

5- ندعوا قبائل محافظة ابين الى عدم الخلط بين الاعراف القبلية مع المماحكات السياسية ، لان ذلك الخلط سينتج عنه عمل مشوه يضر بالعلاقات القبلية واعرافها.

واي قبيلة لها موقف ما، يجب ان تصدره من اراضيها لامن اراضي القبائل الاخرئ حتى لاتتحول القبائل الى مجرد مطية للمماحكلت السياسية. ( بيان زنجبار).

6- نقف الى جانب الدولة كمؤسسات دستورية تخدم المجتمع ، ونرفض مادونها.

7- كنا نأمل من اشقائنا في دولة الامارات تقديم الخير لنا ، تيمناً بزايد الخير ولكن للأسف لم نر ذلك الخير بعد بل رأينا مايناقضه.

7- نستنكر شماعة الارهاب التي تستخدم في غير موضعها بهدف تبرير الانتهاكات..وكذا المداهمات التي طالت منازل ابناء ابين وشبوة في عدن وندين الاختطافات التي قد تتحول الئ ثأرات قبلية ان لم يتم تلافيها.

وختاماً.

ندعوا الله تعالى بالرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية للاسرى والمعتقلين.

وتصبحون على وطن خال من الازمات والحروب والفوضى الامنية.

صادر عن مشائخ قبائل المراقشة