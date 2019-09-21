شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: لماذا أعلن الحوثي عدم استهداف السعودية بعد الان بالصواريخ والطائرات؟صدمة مروعة للجميع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت جماعة الحوثي وقف استهداف أراضي المملكة العربية السعودية بالصواريخ والطائرات المسيرة .

وجاء الإعلان على لسان رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط .

وقال المشاط في كلمة متلفزة أن جماعة الحوثي أطلقت مبادرة قررت فيها وقف قصف الأراضي السعودية ، وتنتظر الجماعة الحوثية موقفا مماثلا من السعودية.

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وجاء اعلان الحوثي بعد ساعات من إعلان قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية وناجحة شمال محافظة الحديدة فجر اليوم الجمعة لتدمير أهداف عسكرية مشروعة.

وقال التحالف إنه تمكن من تدمير ٤ مواقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المسيرة عن بعد والألغام البحرية، مشيرا إلى أن تدمير المواقع المعادية يسهم في حرية الملاحه البحريه والتجاره العالميه بجنوب البحر الاحمر.

وأكد التحالف العربي أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وكانت دول العالم قد استنكرت الهجوم على منشأة ارامكو السعودية ووصفت الهجوم الذي تبناه الحوثي بالعمل الإرهابي, واتهموا إيران بالوقوف خلف العملية.