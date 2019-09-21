شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي مؤتمري يكشف دور حزبه بإسقاط صنعاء ويطلب المغفرة من الوطن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365" _ خاص



أعلن الناشط في حزب المؤتمر كامل الخوذاني أن حزب المؤتمر شارك بإسقاط صنعاء مع الحوثيين وقال على صفحته في تويتر،عند اعتصام الحوثيين بشارع المطار حشدت موظفي رئاسة الوزراء وكل من اعرفهم واتجهنا المطار رافعين شعار المؤتمر للمطالبة بإسقاط بالحكومه.

وتابع شاركناهم اعتصامهم وشاركنا بمسيرتهم المتجهة الى رئاسة الوزراء وكنت بالمقدمه

واختم منشوره قائلاً

"مغفرتك ياوطن على جريمتي هذه"

وتحتفل مليشيات الحوثي بذكرى إسقاطها لصنعاء في 21 من سبتمبر 2014 واعلنته عيد وطني في مناطقها .

