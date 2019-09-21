شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سعودي يكشف عن خلاياء في بلاده تقوم بتدمير علاقات المملكة باليمن وتركيا وتسعى لمخططات خطيرة بالداخل. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365"_ خاص

كشف المحلل السياسي السعودي د/على التواتي القرشي في تغريدة على تويتر،عن خلاياء في بلاده تحاول تخريب علاقة بلاده باليمن وتركيا وعدد من الدول وتقوم حاليا بالالتفات للداخل لإثارة نعرات طائفية ومناطقية بالسعودية.

قال القرشي في تغريدته"

مجموعة من المغردين السعوديين تتحك كالكتلة.. خربت علاقاتنا مع تركيا واليمن وعدد من الدول العربية والاسلامية والان التفتت للداخل لتثير نعرات المناطقية والطائفية..



وتابع قائلا" نحن نحتفل هذه الأيام باليوم الوطني ٨٩ فاتقوا الله فينا وفي انفسكم.. أين وزارة الإعلام من كل هذا.."