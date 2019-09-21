شكرا لقرائتكم خبر عن من الدوحة... المنسق الاعلامي للمنتخب يكتب عن التعادل المثير والتمسك بالصدارة .. و"مشاعر اللاعبين" مع الجمهور وماذا قال رئيس الاتحاد للاعبين؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمسك منتخبنا الوطني للناشئين بصدارة المجموعة الخامسة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا للناشئين2020 بتعادل مثير بهدف لمثله أمام المنتخب القطري في المباراة التي جمعتهما على ملعب قبة أسباير بالدوحة، في ثاني جولات منافسات المجموعة الخامسة.

وفرض منتخبنا في أول عشر دقائق من المباراة أسلوبه واستحوذ على الكرة في منتصف الملعب وشكل خطورة على المرمى القطري في مناسبتين عن طريق النجمين عبدالرحمن الشامي ومحمد بوتشي في الدقيقتين 19 و 23.

بعدها تولى القطريون زمام الأمور وشنو هجمات من الأطراف عن طريق مهاجمهم الخطير مبارك حمزة، الذي وجد دفاعا صلبا من منتخبنا بوجود الرباعي المتألق هشام بلابل ومحمد ناجي وفيصل المعروفي وأحمد السوادي وخلفهم حامي العرين أحمد البريهي، لتمر دقائق الشوط دون جديد.

الشوط الثاني خرج لاعبو منتخبنا من غرفة تبديل الملابس بعزم كبير على تحقيق نتيجة إيجابية بعد استماعهم لتوجيهات الجهاز الفني، ليتحسن أداء منتخبنا بشكل أفضل، لكن دون خطورة على القطريين، الذين استمروا بمحاولاتهم العديدة للتقدم تارة من العمق وأخرى من الأطراف حتى الدقيقة 58 التي أعلنت عن تقدم العنابي من ضربة جزاء بواسطة لاعبه محمد سالم.

انتفض لاعبو منتخبنا بعد الهدف وشنو عدة هجمات عن طريق مفتاحي الهجوم في منتخبنا الخطيرين محمد بوتشي ومحمد دمبر وبتمريرات رائعة من ثلاثي الوسط عبدالرحمن الشامي وحسن الكوماني وحمزة محروس، حتى أثمرت تلك المحاولات عن هدف يماني في الدقيقة 62 بواسطة نجم الوسط حسن الكوماني الذي سدد كرة قوية، ولجت من بين أقدام حارس العنابي عبدالله محمد.

استمرت الأفضلية اليمنية في بقية الدقائق، ووصل لاعبو منتخبنا أكثر من مرة إلى منطقة جزاء القطريين وأضاعوا فرص التقدم، وسط دفاع متكتل من القطريين الذين بدا عليهم الاقتناع بنقطة التعادل، بالإضافة لأخطاء تحكيمية فادحة، حرمت منتخبنا من احتساب أخطاء في مناطق خطيرة للمنتخب القطري، وأبرزها ركلة جزاء واضحة بعرقلة بوتشي عند الدقيقة 81.

لتنتهي المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثلة، ويبقى منتخبنا في صدارة المجموعة برصيد أربع نقاط ، وبفارق الأهداف عن المنتخب القطري الذي يملك نفس الرصيد..

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– رئيس اتحاد الكرة يهنئ اللاعبين على الأداء المشرف، ويحثهم على حسم التأهل.

بعد المباراة مباشرة، هاتف رئيس الاتحاد العام لكرة القدم الشيخ أحمد صالح العيسي بعثة المنتخب، وبارك للّاعبين المستوى المشرف الذي أسعد الشعب اليمني ووحدهم.

وقال العيسي إن اللاعبين والجهازين الفني والإداري تقع على عاتقهم مهمة إسعاد الشعب اليمني بفرحة يستحقونها في ظل الظروف التي تعيشها البلاد.

وحث العيسي اللاعبين على الاستمرار في الاداء القوي وحسم التأهل إلى النهائيات الآسيوية في المباراة الأخيرة أمام منتخب بنغلادش.

مقتطفات:

مثل منتخبنا الوطني في المباراة :

أحمد البريهي، هشام بلابل، محمد ناجي، أحمد السوادي ( عمر الطيري)، فيصل المعروفي، عبدالرحمن الشامي، حسن الكوماني، حمزة محروس( محمد راضي) محمد بوتشي، محمد دمبر، أحمد حسن.

– كان الجمهور اليمني هو المحفز الكبير في المباراة، واكتظت مدرجات ملعب أسباير بالجماهير اليمنية التي تقاطرت من مختلف مناطق الدوحة.

– منتخب بنغلادش تغلب على بوتان بثلاثية نظيفة، وظل بالمركز الثالث بثلاث نقاط.