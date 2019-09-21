شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة معلم : قرار مفاجئ للرئيس هادي أصاب الحوثيين بالجنون .. وحملة اعتقالات مسعورة في صنعاء والمواطنون يمسكون على قلوبهم ويترقبون ما سيحدث خلال ساعات (أول صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقعت مصادر مصرفية بالعاصمة صنعاء، اليوم الجمعة، بفتح شبكات وشركات الصرافة المغلقة خلال الساعات القادمة، بعد تحريزها بالشمع الاحمر من قبل مليشيا الحوثي.

وأوضحت المصادرأنه تم إغلاق جميع الشبكات المحلية بالشمع الأحمر بشكل مؤقت وكتب على مقراتها الرئيسية (مغلق من قبل النيابة) ، وتم حجز مدراء كل الشبكات وبعض الموظفين فيها، مساء الخميس، بعد قرار الرئيس هادي بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي اليمني خلفا لحافظ معياد.

واشارت المصادر الى أن الحوثيين فرضوا إجراءات أمنية لتهدأة الأسعار والقبول بالتعامل بالدولار القديم والعمل على تهدأة أعمال المضاربة والتلاعب بالأسعار.

ونوهت المصادر بأنه تم تعطيل بعض الشبكات عن ممارسة أعمالها والبعض منها تعمل ولكن إداراتها مغلقة بالشمع الأحمر وخالية من الموظفين.

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ولفتت المصادر الى أن هذا الإغلاق بشكل مؤقت، و هناك إجتماع بمدراء الشبكات لمناقشة الوضع الحالي والخروج بحلول مقنعة.

وكان خبراء اقتصاد توقعوا بارتفاع اسعار الصرف في صنعاء في ظل توفر السيولة النقدية، عن أسعار عدن إذا استمر الحال كما هو عليه الآن.

وطمأن معياد كافة المواطنين باستقرار أسعار الصرف؛ في تعليقه على قرار تغييره.

و وجه بنك صنعاء تعميما لكافة شركات الصرافة بالتعامل مع طبعة الدولار القديمة، بنفس صرف الدولار الجديد