شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن سر إعلان الحوثيين وقف استهداف السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت المليشيات الحوثية، مساء الجمعة، وبشكل مفاجئ، وقف استهداف السعودية بالطائرات المسيرة وبقية أشكال الاستهداف.

وقال مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي التابع للمليشيات، إنه ينتظر رد التحية بمثلها أو أحسن منها في إعلان مماثل بوقف كل أشكال الاستهداف والقصف الجوي.

وسخر مراقبون سياسيون من المزاعم الحوثية بوقف استهداف المملكة، في وقت تواصل انتهاكاتها وخروقاتها بحق اليمنيين والتنكيل بهم وتجويعهم.

وأكد المراقبون لوكالة خبر، أن المليشيات مسلوبة القرار والذي رهنته لملالي طهران في قم وتستميت في الدفاع عنها وتقدم اليمن وشعبه فدية مقابل أمن طهران ودفع المخاطر عنها.

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ونوه المراقبون إلى أن المليشيات تتحرك في إطار الدفاع عن طهران وتبني أحداثها لبث الفوضى وزعزعة استقرار المنطقة، والملاحة البحرية خدمة لأجندة الخميني ومشروعه الخبيث في المنطقة.

وأكد المراقبون أن المليشيات قدمت اليمن أرضاً وشعباً لملالي طهران تقايض بهم لكل ما يخدم إيران والمساهمة في درء الضغوط عليها، ومستعدة للتنازل عن كل شيء بناءً على الأوامر القادمة من إيران.

وأشار المراقبون إلى أن المليشيات الحوثية كان الأولى بها قبل الحديث عن أي مصالحة وطنية أن تتصالح بين أجنحتها التي تتصارع فيما بينها وتسقط في ذلك آلاف الضحايا في سبيل الصراع على السلطة ومصادرة ممتلكات المواطنين.

وأكد المراقبون أن المليشيات تطلق تصريحات ولا تمتلك قرارها المصيري، حيث إنها تطلق دعوات للمصالحة في وقت تتمنع عن إطلاق سراح آلاف المعتقلين والمختطفين في سجونها وتعذبهم حتى الموت وتواصل زراعة الألغام وحولت المزارع والأحياء السكنية إلى حقول للألغام والمتفجرات والعبوات الناسفة تسببت في سقوط ضحايا كل يوم من أبناء الشعب اليمني.