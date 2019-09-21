شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الرئيس هادي يستبق مخطط إماراتي ويصدر 4 قرارات جمهورية عسكرية مهمة جدا قبل قليل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدر رئيس الجمهورية الرئيس عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن القرار الجمهوري رقم (20 ) لسنة 2015 م قضت المادة الأولي منه بأقاله العقيد الركن عبدالله محمد علي معزب من قيادة اللواء 15 مشاة، لإخلاله بواجبه الوطني وزجه لأبناءنا في القوات المسلحة البطلة في معارك لا تخدم الثوابت الوطنية.

وقضت المادة الثانية بان يحال للقضاء العسكري للمحاكمة .

كما صدر القرار الجمهوري رقم (21) لسنة 2015م قضى بتعيين العقيد الركن عبدالله أحمد الصبيحي قائداً للواء 15 مشاة – أبين.

و صدر القرار الجمهوري رقم (22) لسنة 2015م قضت المادة الأولي منه بأقاله العميد الركن حمود دهمش من قيادة اللواء 22 ميكا تعز، لإخلاله بواجبه الوطني وزجه لأبناءنا في القوات المسلحة البطلة في معارك لا تخدم الثوابت الوطنية

وقضت المادة الثانية بان يحال للقضاء العسكري للمحاكمة .

و صدر القرار الجمهوري رقم (23) لسنة 2015م قضى بتعيين العميد الركن صادق علي سرحان قائداً للواء 22 ميكا – تعز.

وقضت المادة الأخيرة من هذه القرارات على العمل بها من تاريخ صدورها .



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