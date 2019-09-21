الاكثر مشاهدة - الرئيس الراحل يفاجئ الجميع بهذه الوصية المؤثرة قبل مماته بدقائق ..شاهد ماورد فيها

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الراحل يفاجئ الجميع بهذه الوصية المؤثرة قبل مماته بدقائق ..شاهد ماورد فيها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يدفن جثمان الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، اليوم الجمعة، في مكة بناء على وصية تركها قبل مماته.

وقال مصدر مقرب من عائلة بن علي، إن الرئيس الأسبق الذي توفي أمس بأحد مستشفيات السعودية، أوصى بدفنه في مكة، وإنه لم تكن لديه الرغبة ولا النية في العودة إلى تونس للمحاكمة ومواجهة مصيره ولا للدفن بعد مماته، وفق قوله.

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وأضاف المصدر أن من بين الوصايا التي ألح عليها أن يُدفن في مكة المكرمة، مشيرًا إلى أن عائلته في تونس تدرك أنه من الصعب دفنه في مسقط رأسه، ومن المستحيل أيضًا أن تحضر جنازته في مكة لأنها ممنوعة من السفر، لكنها آثرت العمل بوصيته ودفنه في السعودية.