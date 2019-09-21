الاكثر مشاهدة - الإمارات تغدر بالسعودية وتوجه رسالة حاسمة: لن نخوض معركة ليست معركتنا .. وهذا ما سنفعله قريبًا

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تغدر بالسعودية وتوجه رسالة حاسمة: لن نخوض معركة ليست معركتنا .. وهذا ما سنفعله قريبًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في تدوينة مقتضبة غرد الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبيأن الأإماران لن تخوض معارك غير معاركها.

وكتب عبد الخالق على حسابه على تويتر : " الإمارات تحسب مليون حساب لخطواتها وهي أذكى من أن يزج بها في معركة ليست بمعركتها".



وتفاعل العديد من النشطاء على تويتر بأن مستشار بن زايد يعرض بالسعودية، حيث علق أحدهم : " هذا هو الواقع.. ما يقوله الدكتور الآن يعكس بالضبط سياسات الإمارات الخارجية، وهذا ما يفسّر عدم غرقها في مشاكل كالسعودية مثلاً، ومن الواضح أنه عرّض بالسعودية في التغريدة، لكن ما ذكره واقعي تماماً، وقد تكون هذه التغريدة هي الأصدق".

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وسخر آخر : " حلو اللعب على المكشوف.. بس المشكلة في السعوديين مش راضيين يفهموها لا مكشوف ولا مغطى".

وغرد أحد المعلقين أيضا : " فعلا تكلمت بالحقيقة.. لكن قل لي لماذا دفعت الامارات بالسعودية الي معارك خاسرة وجانبية ثم تبرأت منها.. هل حسبت الف حساب لتوريط السعودية".

وكان عبد الخالق قد غرد سابقا أن دول الخليج العربي، السعودية الإمارات عمان قطر البحرين والكويت أنفقت 3,2 تريليون $ على شراء أسلحة خلال 46 سنة الأخيرة، أي 67 مليار $ سنويا منذ 1972 منها 128 مليار $ 2018 وحدها 80% من أمريكا رغم هذا الإنفاق التريليوني لا تستطيع دفاعاتها التصدي لطائرة غبية بدون طيار قيمتها مليون $.