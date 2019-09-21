شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : انطلاق شرارة الثورة ضد السيسي .. والمصريون يتوافدون الآن إلى ميدان التحرير .. وهذا أول رد عاجل للسلطات (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انطلقت مظاهرات محدودة في ميدان التحرير بالقرب مر مقر جامعة الدول العربية تطالب برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ويشهد ميدان التحرير تواجدا مكثفا لقوات الأمن التي ألقت القبض على عدد من المواطنين. Advertisements ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ وفي وقت سابق، أطلق ناشطون، دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي للتظاهر، الجمعة، ضد السيسي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاكثر مشاهدة - ورد الآن : انطلاق شرارة الثورة ضد السيسي .. والمصريون يتوافدون الآن إلى ميدان التحرير .. وهذا أول رد عاجل للسلطات (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.