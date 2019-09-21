الاكثر مشاهدة - حسن نصرالله يغرد خارج السرب ويكشف عن فصيل آخر قصف ‘‘أرامكو’’ .. ويوجه نصيحة للسعودية والإمارات.. شاهد ما جاء فيها؟

شكرا لقرائتكم خبر عن حسن نصرالله يغرد خارج السرب ويكشف عن فصيل آخر قصف ‘‘أرامكو’’ .. ويوجه نصيحة للسعودية والإمارات.. شاهد ما جاء فيها؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علّق الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، اليوم، على حادثة استهداف منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو، من قبل من وصفهم ب"اللجان الشعبية اليمنية"في إشارة للمتمردين الحوثيين، بالقول إن "طائرات التحالف بقيادة السعودية تقصف الشعب اليمني بشكل يومي ولكن العالم لا يتحرك".

ونصح نصر الله السعودية والإمارات بوقف الحرب على اليمن، "لأنه أقل كلفة مادياً وأقل ضرراً من الإذلال الأمريكي".

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وفي خطابٍ متلفز، خلال احتفال تأبيني أقيم للصلاة على روح رجل الدين الشيعي، حسين كراني، تطرق نصرالله إلى قضية اللبنانيين الذين غادروا لبنان إلى إسرائيل عند انسحابها من لبنان، عام ٢٠٠٠، وأكّد أن الحزب يفرق بين ما سماه "عملاء" وبين عائلاتهم، داعياً إلى اتباع الآليات القانونية، في حال قرر هؤلاء العودة، ومؤكداً أن الاحكام القضائية لا تسقط بمرور الزمن.

وتعرَّض نصر الله إلى ملف النازحين السوريين في لبنان، بالقول إن "الإجراءات بدأت لعودة أهالي قرى وبلدات منطقة القصير السورية، بناءاً على قرار القيادة السورية" على حد قوله.