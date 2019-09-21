شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن وزارة الدفاع الامريكية تعلن عن أول تحرك عسكري طارئ لحماية السعودية وتفجر مفاجئة بشأن دولة خليجية ! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وزارة الدفاع الامريكية تعلن عن أول تحرك عسكري طارئ لحماية السعودية وتفجر مفاجئة بشأن دولة خليجية !

نقلت وسائل إعلام عربية اعلان لوزير الدفاع الامريكي كشف فيه عن تحركات امريكية طارئة لحماية السعودية والامارات من اي هجوم محتمل او مواجهة عسكرية مع إيران .



وقال وزير الدفاع الامريكي في إعلانه ان الولايات المتحده الامريكية سترسل اسلحة إضافية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتحسين قدراتهما الدفاعية ومواجهة اي اخطار او هجمات محتملة

-------------------------------------

شاهد ايضا :

عـــــاجـــــل : صاروخ واحد منه سيدمر نصف طهران .. السعودية تكشف اليوم عن سلاحها الفتاك الذي سترد به على إيران .. كيف امتلكته وماهي قدرته التدميرية ..(شاهد فيديو وصور وتفاصيل موسعة عن اخطر سلاح تمتلكه المملكة)

عـــــاجـــــل : عبدالفتاح السيسي يظهر الان وسط المتظاهرين في ميدان التحرير .. شاهد كيف تم التعامل معه

عاجـــل : قناة المسيرة الحوثية تذيع الان إعلان طارئ ومفاجئ لأنصار الجماعة .. والتحالف يؤكد حقيقة ماحدث

Advertisements

عـــــاجـــــل : وزارة الدفاع الامريكية تعلن عن أول تحرك عسكري طارئ لحماية السعودية وتفجر مفاجئة بشأن دولة خليجية !

عـــــاجـــــل : الان في مصر .. تصعيد خطير واعتقال نجل رئيس مجلس الشعب .."تطورات طارئة"

وردنا الان : السعودية تكشف عن مفاجئتها التي لم تتوقعها ايران .. والرعب يجتاح طهران والعالم يترقب ..شاهد ما الذي يحدث

-------------------------------------



وأشار وزير الدفاع الأمريكي ان بلادة لا تسعى إلى صراع مع إيران، لكن لديها العديد من الخيارات العسكرية.

ويأتي هذا الدعم الامريكي للسعودية والامارات بعد الهجوم الذي استهدف معامل شركة أرامكو السعودية الاسبوع الماضي .

وكشفت التحقيقات ان ذلك الهجوم تم تنفيذة بطائرات ايرانية مسيرة اطلقت من العراق