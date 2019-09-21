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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الان في مصر .. تصعيد خطير واعتقال نجل رئيس مجلس الشعب .."تطورات طارئة"

قالت مصادر اعلامية مصرية ان اجهزة الامن اعتقلت اليوم الجمعة ضياء محمد سعد الكتاتني، نجل رئيس مجلس الشعب السابق، والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر .



وبحسب مصادر اعلامية واخرى اعلامية فقد تم اعتقال ضياء سعد الكتاتني مساء الجمعة امام صالة العاب رياضية في مدينة 6 اكتوبر أثناء إعداده لتظاهرة شعبيه ضد نظام عبدالفتاح السيسي حسب قول المصادر .

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يذكر أن محمد سعد الكتاتني يقضي عقوبات بالسجن المؤبد والسجن 53 سنة، بتهم عديدة منها ”اقتحام الحدود الشرقية“ وإهانة القضاء والتخابر مع حركة المقاومة الفلسطينية حماس.



وكان المصريون قد دشنو مساء الجمعة في احتجاجات شعبية بميدان التحرير وسط العاصمة المصرية القاهرة تطالب بتنحي الرئيس عبدالفتاح السيسي .



واعتبر مراقبون مصريون أن الخطوط الحمراء كسرت وأن الشعب المصري عاد ليسترد ارادته وحقه في تقرير مصيرة ومن يحكمه معتبرين ان خروج مظاهر ولو محدودة في اعداد المشاركين فيها يمثل البداية وان الفترة القادمة ستشهد زخما اكبر واكثر كثافة .



وتمثل هذة التظاهرة اهمية بالغة للشعب المصري كونه بدأ يستعيد ثقته بنفسه ويتحدى كل آلات القمع والتنكيل التي يتبعها نظام عبدالفتاح السيسي ضد كل من يعارضه .



ويتوقع المراقبون ان تشهد الساعات القادمة عمليات قمع واعتقالات تنفذها اجهزة الامن التابعة لنظام عبدالفتاح السيسي ضد المتظاهرين