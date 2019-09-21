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عدن - ياسمين عبدالعظيم - عبدالفتاح السيسي يظهر الان وسط المتظاهرين في ميدان التحرير .. شاهد كيف تم التعامل معه

لأول مرة منذ مجزرة رابعة التي ارتكبها نظام عبدالفتاح السيسي قبل اكثر من ست سنوات ، خرج المصريون مساء اليوم الجمعة في تظاهرة شعبية بميدان التحرير وسط العاصمة المصرية القاهرة مطالبين بتنحي الرئيس عبدالفتاح السيسي .

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وقام المتظاهرون الغاضبون قبل قليل باسقاط صورة مكبرة للرئيس عبد الفتاح السيسي مثبتة بميدان الساعة وسط مدينة دمياط .



وتصاعدت المسيرات الاحتجاجية الغاضبة المطالبة بتنحي السيسي في القاهرة وعدة مدن مصرية .



واعتبر مراقبون مصريون أن الخطوط الحمراء كسرت وأن الشعب المصري عاد ليسترد ارادته وحقه في تقرير مصيرة ومن يحكمه معتبرين ان خروج مظاهر ولو محدودة في اعداد المشاركين فيها يمثل البداية وان الفترة القادمة ستشهد زخما اكبر واكثر كثافة .

وتمثل هذة التظاهرة اهمية بالغة للشعب المصري كونه بدأ يستعيد ثقته بنفسه ويتحدى كل آلات القمع والتنكيل التي يتبعها نظام عبدالفتاح السيسي ضد كل من يعارضه .

وتجدر الاشارة ان المتظاهرين خرجو إلى ميدان التحرير قبل الموعد المحدد للخروج الذي تم الاعلان عنه بانه ستكون الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة