الملك سلمان يتحدى أمريكا ويباغت خامنئي بقرار شجاع.. ودولة عظمى حليفة لإيران تتخلى عنها وتعلن تأييدها...

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عدن - ياسمين التهامي - توعد الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، اليوم الجمعة، باتخاذ إجراءات لحماية بلاده عقب انتهاء التحقيق في هجمات أرامكو السعودية.

وقال العاهل السعودي خلال اتصال أجراه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، إن المملكة ستتخذ الإجراءات المناسبة (لم يحددها) التي تحفظ أمنها واستقرارها، بعد استكمال التحقيق في الاعتداءات التي جرت على معملي أرامكو، وفق وكالة الأنباء السعودية.

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واعتبر أن “هذه الأعمال الإجرامية تمثل تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا كبيرًا لأمن واستقرار المنطقة و لإمدادات النفط العالمية”.

بدوره أدان الرئيس الصيني الهجوم على منشأتي النفط التابعتين لـ”أرامكو” شرقي المملكة، وأكد تأييد بلاده التام لمساعي السعودية من أجل ضمان أمنها، كما أبدى تقدير بلاده للإجراءات الإيجابية التي اتخذتها المملكة لضمان استمرار امدادات النفط.

والسبت الماضي، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي “بقيق” و”خريص” التابعتين لشركة “أرامكو”، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة “الحوثي” اليمنية، لكن الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية، اتهمتا إيران بالوقوف وراء الهجوم، مقابل نفي طهران لذلك.

والخميس، أعلنت الأمم المتحدة، وصول فريق خبراء تابع لها إلى السعودية، للتحقيق في هجمات استهدفت منشآت نفط تابعة لشركة أرامكو.