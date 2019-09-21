شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل.. المشاط يعلن استعداد جماعته توريد ايرادات ميناء الحديدة الى البنك المركزي بالمحافظة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اعلن مهدي النشاط القيادي بمليشيات الحوثيين بأن جماعته مستعدة على توريد ايرادات ميناء الحديدة الى البنك المركزي بالجديدة. جديد الحدث أونلاين: Advertisements ودعا المشاط في خطاب متلفز بمناسبة ذكرى نكبة 21 سبتمبر الطرف الاخر بتغطية العجز لصرف مرتبات موظفي الدولة.

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