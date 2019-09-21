شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن جنبلاط يحذر من حريق كبير في الخليج .. ويكشف عن وصول سلاح فتاك سينهي هذة الدولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قال السياسي وليد جنبلاط، إن حريقًا كبيرًا سيشب في الخليج إن لم يتم نزاع فتيله، المتمثل في حرب اليمن.

وغرد غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلاً: "يبدو أن حريقًا كبيرًا سيشب في الخليج نتيجة الحرب في اليمن التي لا بد من تسويتها سلميًا ونتيجة المواجهة الأميركية الإيرانية التي سيدفع العرب ثمنها".

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وأصاف: "لذا فإن أي خلل في معالجة الموازنة في لبنان والخروج عن توصيات Duquesne الواضحة قد يحرق الوضع خصوصًا أننا نسمع بأن سفنًا كهربائية جديدة آتية".

يأتي ذلك وسط تصاعد التوترات في الخليج مؤخرًا، عقب هجمات على شركة النفط السعودية "أرامكو"، واتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراءها، رغم تبنيها من قبل جماعة "الحوثي" باليمن.

وتوعّدت الحكومة الإيرانية، الولايات المتحدة بـ "ردٍ قاسٍ وفوري" على أي هجوم قد يستهدفها على خلفية استهداف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" السعودية، بحسب وكالة إرنا الرسمية.

والسبت، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي "بقيق" و"خريص" التابعتين لشركة "أرامكو" شرقي المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة "الحوثي" اليمنية.

ويعد هذان المجمعان القلب النابض لصناعة النفط في المملكة، إذ يصل إليهما معظم الخام المستخرج للمعالجة، قبل تحويله للتصدير أو التكرير.

وحمّل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إيران مسؤولية الهجمات، وأفادت تقارير إعلامية أمريكية مؤخرًا بأن البيت الأبيض يدرس خيارات عسكرية للرد.