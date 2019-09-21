شكرا لبحثكم عن خبر [السبت 21 سبتمبر 2019م] - جدول رحلات "الخطوط الجوية اليمنية" - (المواعيد وخطوط السير) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - مواعيد إقلاع رحلات طيران اليمنية السبت 21 سبتمبر 2019.

وجاءت رحلات الطيران المقرر انطلاقها كالتالي:

رقم الرحلة : 607.

خط الرحلة : القاهرة- سيئون.

الإقلاع :02:00 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهرة). الوصول: 06:30 صباحا. رقم الرحلة : 644.

خط الرحلة : سيئون- عمان.

الإقلاع : 07:45 صباحا. ، الوصول : 11:00 ظهرا.

رقم الرحلة : 645.

خط الرحلة : عمان- سيئون.

الإقلاع : 12:00 ظهرا. (توقيت عمان) ، الوصول : 15:15 عصرا.

رقم الرحلة : 606.

خط الرحلة : سيئون- القاهـرة.

الإقلاع :16:00 مساء . ، الوصول: 18:45 مساء .

رقم الرحلة : 601.

خط الرحلة : القاهرة- عـدن.

الإقلاع : 02:00 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهرة) ، الوصول : 06:30 صباحا.

رقم الرحلة : 508.

خط الرحلة : عـدن- جده.

الإقلاع : 14:00 ظهرا. ، الوصول : 16:00 مساء. رقم الرحلة : 509.

خط الرحلة جده- عـدن.

الإقلاع : 17:30 مساء. (توقيت جده)، الوصول : 19:30 مساء.

رقم الرحلة : 600.

خط الرحلة :عدن- القاهـرة.

الإقلاع :20:30 مساء.، الوصول: 23:00 مساء