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تعرف على أبرز ما جرى في الساحة اليمنية خلال 24 ساعة.. موجز "الخليج 365"

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اليمن العربي: خاص 0 تبليغ

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السبت 21 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تعرف على أبرز ما جرى في الساحة اليمنية خلال 24 ساعة.. موجز

كتب

خاص

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء الجمعة، الموافق 20 سبتمبر/ أيلول 2019، وهي كالتالي:

صعدة هجوم مباغت لقوات الشرعية على مواقع للمليشيا في الصفراء

https://www.elyamnelaraby.com/420847/

ماذا قال الانتقالي في أول تعليق له على تعيين الحضرمي وزيرا للخارجية

https://www.elyamnelaraby.com/420843/

مقتل قيادي حوثي بارز بقصف جوي للتحالف في البيضاء الاسم

https://www.elyamnelaraby.com/420840

السلطة المحلية والقبائل بمديرية حجر تؤيد قرارات المحافظ بيان

https://www.elyamnelaraby.com/420839/

صنعاء أزمة خانقة في المشتقات النفطية وانتعاش السوق السوداء

https://www.elyamnelaraby.com/420838

عاجل    رد هام  من  قائد  حوثي  بشأن  هجوم أرامكو

https://www.elyamnelaraby.com/420835

ننشر مواعيد رحلات الخطوط الجوية اليمنية غدا السبت

https://www.elyamnelaraby.com/420830

كاتب إسرائيلي يحذر من وجود بلاده في اليمن إعرف الأسباب

https://www.elyamnelaraby.com/420828

حملة حوثية تغلق محلات الصرافة بصنعاء بعد رفض مالكيها دفع إتاوات

https://www.elyamnelaraby.com/420826

حملة حوثية تغلق محلات الصرافة بصنعاء بعد رفض مالكيها دفع إتاوات

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https://www.elyamnelaraby.com/420825

تشييع مهيب لجثمان الشهيد النقيب وليد الجلد في الضالع  شاهد

https://www.elyamnelaraby.com/420823

التحالف العربي  الحوثي يمنع دخول سفينتين محملتين بمواد غذائية إلى الحديدة

https://www.elyamnelaraby.com/420824

حملة حوثية تغلق محلات الصرافة بصنعاء بعد رفض مالكيها دفع إتاوات

https://www.elyamnelaraby.com/420825

نزار هيثم  إرتباط الإصلاح بالإرهاب حقيقة معلومة وليس إتهاما ويرعاه علي محسن

https://www.elyamnelaraby.com/420820

واشنطن البنك المركزي الإيراني قدم تمويلات بملايين الدولارات لمليشيا الحوثي

https://www.elyamnelaraby.com/420821

دبلوماسي يمني يستغرب قرارات هادي ويتساءل أن كان مغيبا من العليمي وأبناءه

https://www.elyamnelaraby.com/420822

الحديدة  الميليشيات تستهدف مواقع القوات المشتركة في حيس

https://www.elyamnelaraby.com/420811

الميليشيات تصعد خروقاتها بإستهداف مديرية الدريهمي جنوب الحديدة

https://www.elyamnelaraby.com/420812

ذمار مليشيا الحوثي تختطف شابا من داخل محله وسط المدينة

https://www.elyamnelaraby.com/420814

الوزير عسكر  إضافة آلية جديدة لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان سيفاقم المشاكل في اليمن

https://www.elyamnelaraby.com/420815

 

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