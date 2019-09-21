تعرف على أبرز ما جرى في الساحة اليمنية خلال 24 ساعة.. موجز "الخليج 365"

السبت 21 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء الجمعة، الموافق 20 سبتمبر/ أيلول 2019، وهي كالتالي:

صعدة هجوم مباغت لقوات الشرعية على مواقع للمليشيا في الصفراء https://www.elyamnelaraby.com/420847/ ماذا قال الانتقالي في أول تعليق له على تعيين الحضرمي وزيرا للخارجية https://www.elyamnelaraby.com/420843/ مقتل قيادي حوثي بارز بقصف جوي للتحالف في البيضاء الاسم https://www.elyamnelaraby.com/420840 السلطة المحلية والقبائل بمديرية حجر تؤيد قرارات المحافظ بيان https://www.elyamnelaraby.com/420839/ صنعاء أزمة خانقة في المشتقات النفطية وانتعاش السوق السوداء https://www.elyamnelaraby.com/420838 عاجل رد هام من قائد حوثي بشأن هجوم أرامكو https://www.elyamnelaraby.com/420835 ننشر مواعيد رحلات الخطوط الجوية اليمنية غدا السبت https://www.elyamnelaraby.com/420830 كاتب إسرائيلي يحذر من وجود بلاده في اليمن إعرف الأسباب https://www.elyamnelaraby.com/420828 حملة حوثية تغلق محلات الصرافة بصنعاء بعد رفض مالكيها دفع إتاوات https://www.elyamnelaraby.com/420826 حملة حوثية تغلق محلات الصرافة بصنعاء بعد رفض مالكيها دفع إتاوات Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/420825 تشييع مهيب لجثمان الشهيد النقيب وليد الجلد في الضالع شاهد https://www.elyamnelaraby.com/420823 التحالف العربي الحوثي يمنع دخول سفينتين محملتين بمواد غذائية إلى الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/420824 حملة حوثية تغلق محلات الصرافة بصنعاء بعد رفض مالكيها دفع إتاوات https://www.elyamnelaraby.com/420825 نزار هيثم إرتباط الإصلاح بالإرهاب حقيقة معلومة وليس إتهاما ويرعاه علي محسن https://www.elyamnelaraby.com/420820 واشنطن البنك المركزي الإيراني قدم تمويلات بملايين الدولارات لمليشيا الحوثي https://www.elyamnelaraby.com/420821 دبلوماسي يمني يستغرب قرارات هادي ويتساءل أن كان مغيبا من العليمي وأبناءه https://www.elyamnelaraby.com/420822 الحديدة الميليشيات تستهدف مواقع القوات المشتركة في حيس https://www.elyamnelaraby.com/420811 الميليشيات تصعد خروقاتها بإستهداف مديرية الدريهمي جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/420812 ذمار مليشيا الحوثي تختطف شابا من داخل محله وسط المدينة https://www.elyamnelaraby.com/420814 الوزير عسكر إضافة آلية جديدة لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان سيفاقم المشاكل في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/420815 # اليمن # واشنطن # صعدة # الضالع # الحديدة # التحالف العربي # ذمار # البيضاء # القوات المشتركة # الإصلاح # الحوثي # أرامكو # الشرعية # الخليج 365 # هادي # مليشيا الحوثي # حقوق الإنسان # البنك المركزي # الميليشيات # الانتقالي # . # صنعاء # محلات الصرافة # بيان # نزار هيثم # مواقع القوات المشتركة # جنوب الحديدة # قيادي حوثي

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