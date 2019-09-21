تعرف على أبرز ما جرى في الساحة اليمنية خلال 24 ساعة.. موجز "الخليج 365"

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السبت 21 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
خاص
ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء الجمعة، الموافق 20 سبتمبر/ أيلول 2019، وهي كالتالي:
صعدة هجوم مباغت لقوات الشرعية على مواقع للمليشيا في الصفراء
https://www.elyamnelaraby.com/420847/
ماذا قال الانتقالي في أول تعليق له على تعيين الحضرمي وزيرا للخارجية
https://www.elyamnelaraby.com/420843/
مقتل قيادي حوثي بارز بقصف جوي للتحالف في البيضاء الاسم
https://www.elyamnelaraby.com/420840
السلطة المحلية والقبائل بمديرية حجر تؤيد قرارات المحافظ بيان
https://www.elyamnelaraby.com/420839/
صنعاء أزمة خانقة في المشتقات النفطية وانتعاش السوق السوداء
https://www.elyamnelaraby.com/420838
عاجل رد هام من قائد حوثي بشأن هجوم أرامكو
https://www.elyamnelaraby.com/420835
ننشر مواعيد رحلات الخطوط الجوية اليمنية غدا السبت
https://www.elyamnelaraby.com/420830
كاتب إسرائيلي يحذر من وجود بلاده في اليمن إعرف الأسباب
https://www.elyamnelaraby.com/420828
حملة حوثية تغلق محلات الصرافة بصنعاء بعد رفض مالكيها دفع إتاوات
https://www.elyamnelaraby.com/420826
حملة حوثية تغلق محلات الصرافة بصنعاء بعد رفض مالكيها دفع إتاوات
https://www.elyamnelaraby.com/420825
تشييع مهيب لجثمان الشهيد النقيب وليد الجلد في الضالع شاهد
https://www.elyamnelaraby.com/420823
التحالف العربي الحوثي يمنع دخول سفينتين محملتين بمواد غذائية إلى الحديدة
https://www.elyamnelaraby.com/420824
حملة حوثية تغلق محلات الصرافة بصنعاء بعد رفض مالكيها دفع إتاوات
https://www.elyamnelaraby.com/420825
نزار هيثم إرتباط الإصلاح بالإرهاب حقيقة معلومة وليس إتهاما ويرعاه علي محسن
https://www.elyamnelaraby.com/420820
واشنطن البنك المركزي الإيراني قدم تمويلات بملايين الدولارات لمليشيا الحوثي
https://www.elyamnelaraby.com/420821
دبلوماسي يمني يستغرب قرارات هادي ويتساءل أن كان مغيبا من العليمي وأبناءه
https://www.elyamnelaraby.com/420822
الحديدة الميليشيات تستهدف مواقع القوات المشتركة في حيس
https://www.elyamnelaraby.com/420811
الميليشيات تصعد خروقاتها بإستهداف مديرية الدريهمي جنوب الحديدة
https://www.elyamnelaraby.com/420812
ذمار مليشيا الحوثي تختطف شابا من داخل محله وسط المدينة
https://www.elyamnelaraby.com/420814
الوزير عسكر إضافة آلية جديدة لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان سيفاقم المشاكل في اليمن
https://www.elyamnelaraby.com/420815
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