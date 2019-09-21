منتخب الناشئين يحافظ على صدارة مجموعته بتعادله مع قطر 1 - 1 بالتصفيات الآسيوية

الجمعة 20 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365 - متابعات

حافظ المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم على صدارته لمجموعته الخامسة في تصفيات كأس آسيا 2020 للناشئين تحت سن 16 عاماً، وذلك بعد تعادله مع نظيره القطري بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم على ستاد أكاديمية أسباير في الدوحة، ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية.

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وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني تقدم منتخب قطر عبر هدف لاعبه محمد القريشي في الدقيقة (58) من ضربة جزاء، قبل أن يدرك المنتخب الوطني هدف التعادل بواسطة اللاعب محمد حسن في الدقيقة (77).

وارتفع رصيد المنتخب الوطني للناشئين إلى 4 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام قطر، ويحل منتخب بنغلادش ثالثا بـ 3 نقاط، فيما يتذيل منتخب بوتان المجموعة بدون نقاط.

وتقام الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم الأحد القادم، حيث يلتقي اليمن مع بنغلادش وقطر مع بوتان، ويتأهل المركز الأول بالمجموعة بشكل مباشر إلى كأس أمم آسيا 2020، وكانت الجولة الأولى الأربعاء الماضي، فوز اليمن على بوتان 10-1 وقطر على بنغلادش 2-0.