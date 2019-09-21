صعدة.. هجوم مباغت لقوات الشرعية على مواقع للمليشيا في الصفراء

الجمعة 20 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ صعدة

شنت قوات الجيش الوطني، اليوم الجمعة، هجوما مباغتا على تعزيزات لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة شمالي اليمن.



وبحسب مصادر عسكرية فقد استهدف هجوم الجيش، تعزيزات للمليشيا الحوثية كانت في طريقها إلى مواقع تمركز عناصرها المحاصرة، في جبال الغربة والجربة.

ولفتت إلى أن الهجوم عن مصرع سبعة من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة، وجرح آخرين.

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وفي وقت سابق اليوم، قصفت القوات السعودية تحركات لمليشيا الحوثي في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي البلاد.

وقالت مصادر محلية إن تحركات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف.

ولفتت المصادر إلى أن أصوات الانفجارات الناجمة عن القصف مازالت تسمع حتى لحظة كتابة الخبر.

إلى ذلك، أكدت المصادر أن الطيران الحربي جدد قصفه أهدافا للمليشيا في المحافظة ذاتها.

وذكرت المصادر، أن ثلاث غارات جوية طالت أهدافا للمليشيا في منطقة آل عقبا بمديرية سحار قرب مركز المحافظة.