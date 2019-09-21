شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تحليق مكثف للطيران واستهداف معسكر "جبانة" عقب إنطلاق معركة تحرير الحديدة ونداء للمواطنين بالابتعاد عن المناطق المستهدفة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أستهدف طيران التحالف خلال الساعات القليلة الماضية منطقة الجبانة في الحالي بعمليات عسكرية وذلك عقب إعلان التحالف اطلاق عملية عسكرية في مدينة الحديدة بالتزامن مع تحليق جوي مكثف وقصف مدفعي عنيف شرق المدينة.
وكشفت مصارد لـ يمن فويس عن تواجد معسكر تابع للدفاع الجوي في منطقة الجبانة، ويقع في حدودها محطة رأس كثيب الكهربائية.
وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، ليلة الجمعة، عن إطلاق عملية شمالي مدينة الحديدة غرب اليمن ضد "أهداف عسكرية".
وقال التحالف، الذي يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، في بيان، إن قواته بدأت تنفيذ عملية عسكرية شمال الحديدة "لتدمير أهداف عسكرية مشروعة".
وطلب التحالف العربي من المدنيين في المنطقة عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة حفاظا على سلامتهم.
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