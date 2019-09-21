شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان رسمي.. تعرف على الطريقة التي تم بها تصفية قائد محور البيضاء وجميع مرافقيه "اسم وتفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي قيادي بارز في مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مصرعه، الجمعة 20 سبتمبر/أيلول 2019، في محافظة البيضاء. وقال مصدر عسكري ميداني" إن القيادي في مليشيا الحوثي المدعو محمد عبده دغيش، قائد محور البيضاء، لقي مصرعه عصر اليوم الجمعة". وأوضح المصدر أن دغيش لقي مصرعه مع عدد من مرافقيه بغارة جوية للتحالف في محافظة البيضاء.

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