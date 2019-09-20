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تعرف على الصاروخ الذي سبب الدمار الأكبر في منشآت أرامكو

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قالت شبكة "سي أن أن" الأمريكية إن مجموعة من الطائرات المسيرة وصواريخ كروز كانت كافية لتعطيل 5% من إنتاج النفط العالمي، رغم ما تقوله عن نجاحها في التصدي للصواريخ الباليستية المعادية.

ونقلت عن محللين قولهم إن الطائرات المسيرة الصغيرة توضح مدى صعوبة الأمر بالنسبة للدول، حتى مع ميزانيات دفاع ضخمة.

 

 

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وعن السلاح الذي تسبب بالضرر الأكبر في الهجمات الأخيرة على معامل أرامكو، قالت الشبكة إنه صاروخ "قدس1" الذي أعلن عنه الحوثيون في تموز/ يوليو الماضي. وأشارت إلى أن "قدس1" هو صاروخ كروس يعتمد على تصميم سوفييتي من سبعينيات القرض الماضي.

في وقت سابق، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، إن الحركة استخدمت في الهجوم الذي أعلنت مسؤوليتها عنه، طائرات قاصف، وصماد،3 وطائرات بمحرك نفاث، انطلقت من 3 أماكن مختلفة.

وأفاد المتحدث بأنه "جرى استخدام طائرات أخرى للتشويش والتمويه، لضمان وصول الطائرات المهاجمة لأهدافها"، مضيفا أن "الطائرات مزودة برؤوس انشطارية وقادرة على المناورة".

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