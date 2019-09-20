شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن لماذا غادر نحو مليوني عامل أجنبي السعودية ؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - ذكر تقرير صادر عن الوكالة الفرنسية، أمس الخميس، أن المملكة العربية السعودية شهدت انخفاضا في العمالة الأجنبية بنسبة 20% خلال الأشهر الثلاثين الماضية.

واستندت وكالة الأنباء الفرنسية في تقريرها على بيانات شركة "جدوى للاستثمار" السعودية، التي قالت إن هناك انخفاضا صافيا في العمالة الأجنبية، بلغ 132.000 عامل أجنبي في المملكة خلال الربع الثاني من عام 2019.

جديد الحدث أونلاين:

Advertisements

وانخفض عدد العمال المغتربين في القطاعين العام والخاص من 8.55 مليون في نهاية عام 2016 إلى 6.66 مليون فقط في نهاية يونيو/حزيران من العام الحالي.

وفي المقابل، وفي خلال الفترة نفسها، ارتفع عدد المساعدين المنزليين في المملكة، بمن فيهم الخادمات والسائقون الخصوصيين بنسبة 33%، ليصل إلى 3.11 مليون، حسب "جدوى".

ومع ذلك، عزت جدوى مغادرة المغتربين من المملكة إلى فرض رسوم عليهم، والتي تم تطبيقها لأول مرة في يناير/كانون الثاني 2018.

وفي يوليو/تموز 2017، فرضت الرياض رسوما سنوية جديدة على الأجانب، إذ فرضت على كل شركة سعودية توظف أجانب أكثر من السعوديين دفع 400 ريال إضافي على كل موظف منذ عام 2018 و800 ريال في عام 2019.

ويبلغ عدد سكان المملكة العربية السعودية 33.4 مليون نسمة، ثلثهم أجانب..