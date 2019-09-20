شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن صحيفة عكاظ السعودية تصدم السعوديين وتكشف بالاسم من قتل العميد العتيبي وجنوده في حضرموت!! .. شاهد ماذا قالت؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشفت صحيفة عكاظ السعودية عن مخطط خطير يهدف لتفجير الوضع في حضرموت.. قبل حادثة إغتيال قائد التحالف العربي في وادي حضرموت، السعودي المقدم ركن بندر العتيبي. حيث كشفت صحيفة سعودية، اليوم الثلاثاء، عن مساع لما يسمى المجلس الإنتقالي الجنوبي الانفصالي المدعوم إماراتياً لتفجير الأوضاع بحضرموت (شرقي اليمن).

ونقلت صحيفة عكاظ السعودية عن مصادر يمنية مطلعة أن عناصر موالية للإنتقالي تعقد لقاءات وتعمل على تعبئة الشارع لتفجير الأوضاع الأمنية.

ولم تذكر الصحيفة تفاصيل أكثر عن هذه التحركات للمجلس الانتقالي، إلا أن السعوديين يرون أن حادثة اغتيال العتيبي تأتي ضمن المخطط الذي كشفت عنه عكاظ، ما يعد اتهاما صريحا للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا بتنفيذ العملية الغادرة. جديد الحدث أونلاين: Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة عكاظ السعودية تصدم السعوديين وتكشف بالاسم من قتل العميد العتيبي وجنوده في حضرموت!! .. شاهد ماذا قالت؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.