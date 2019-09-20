عاجل : الحوثي يعلن الإستسلام ومهدي المشاط يصدر البيان رقم ‘‘1 ‘‘ من صنعاء

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - #عاجل أعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثين في العاصمة اليمنية صنعاء، مهدي المشاط، إطلاق مبادرة لتحقيق السلام. وتشمل وقف استهداف السعودية بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية. جديد الحدث أونلاين: Advertisements

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