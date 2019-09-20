مقتل قيادي حوثي بارز بقصف جوي للتحالف في البيضاء.. الاسم

الجمعة 20 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ البيضاء

قتل قيادي بارز في مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، اليوم الجمعة 20 سبتمبر/أيلول 2019، في محافظة البيضاء.



وقال مصدر ميداني إن القيادي في مليشيا الحوثي المدعو محمد عبده دغيش، قائد محور البيضاء، لقي مصرعه عصر اليوم.

وأوضح المصدر أن دغيش لقي مصرعه مع عدد من مرافقيه بغارة جوية للتحالف في محافظة البيضاء.

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وذكر المصدر أن دغيش يعد من القيادات الميدانية الخطرة في صفوف المليشيا.

وقتل مقاتلات التحالف، منذ بدء الحرب، الآلاف من مسلحي وقيادات المليشيا الحوثية في مختلف الجبهات.

ولعب سلاح الطيران دورا حاسما في حسم كثير من المعارك ضد المليشيا الحوثية.

وقبل أيام قتل عدد من قادة المليشيا بغارات جوية في جبهات محافظة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية.

وتصل من الجبهة ذاتها، وبشكل يومي، جثث قتلى المليشيا إلى مستشفيات في العاصمة صنعاء وفي محافظة ذمار.