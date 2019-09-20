السلطة المحلية والقبائل بمديرية حجر تؤيد قرارات المحافظ.. بيان

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الجمعة 20 سبتمبر 2019
اللواء فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت
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الخليج 365 - المكـلا
أصدرت السلطة المحلية بمديرية حجر ومقادمة ومناصب القبائل وقيادات العمل المجتمعي بالمديرية، بيانا تأييديا لمحافظ حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني لقرار منع تصدير النفط للحكومة، فيما يلي نصه:
تؤكد السلطة المحلية بمديرية حجر والشخصيات الاجتماعيه من مقادمه القبائل والمناصب والقيادات المجتمعيه وقوفها الثابت مع قرار المحافظ اللواء الركن فرج سالمين البحسني بشان ايقاف تصدير النفط حتي تفي الحكومه بالتزاماتها المتمثلة بتسليم حصه المحافظه من النفط لمواجهه خطة التنميه ودفع رواتب منتسبي المنطقه الثانيه وغيرها باعتبار تلك الحقوق المتفق عليها خطوط حمراء لايجوز التساهل بشأنها..
وبالتالي وامام هذه الاحداث فان السلطة المحلية بالمديرية وجميع القوى المجتمعية بالمديرية تجدد العهد لقياده المحافظه وتضع نفسها رهن اشاره القياده السياسيه ممثله بسيادة اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ المحافظه قائد المنطقة العسكرية الثانية في القيام بأي مهمة تطلب للدفاع عن حضرموت وانتزاع حقوقها المشروعة..
صادر عن..
السلطه المحليه م.حجر ومقادمه ومناصب القبائل وقيادات العمل المجتمعي بالمديرية
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