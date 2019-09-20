عاجل .. رد هام من قائد  حوثي بشأن هجوم أرامكو 

الجمعة 20 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365

أعلنت جماعة الحوثي المسلحة، مساء الجمعة، وقف العمليات الهجومية على السعودية، بالطائرات المسيرة وبقية أشكال الاستهداف.



جاء ذلك في كلمة متلفزة لـ"مهدي المشاط" رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي (أعلى سلطة لدى الحوثيين)، بمناسبة الذكرى الخامسة لسيطرة جماعته على العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال: "نعلن وقف استهداف أراضي السعودية بالطيران المسير والصواريخ الباليستية والمجنحة، وننتظر رد التحية بمثلها".

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وأكد على أن جماعته تحتفظ لنفسها بحق الرد، في حال عدم الاستجابة لمبادرته بوقف الهجمات على الرياض.

ولم تعلق السعودية أو التحالف العربي في اليمن على تصريحات الحوثيين حتى اللحظة.

وأكد القيادي الحوثي على أن "استمرار الحرب لن يكون في مصلحة أحد" حد قوله.

وطالب الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وجميع الفرقاء إلى الانخراط الجاد في مفاوضات جادة وحقيقية تفضي إلى مصالحة وطنية شاملة.

وزعم أن جماعته نفذت ما يقارب 90% من التزاماتها في اتفاق ستوكهولهم الذي توصلت له الأمم المتحدة في السويد أواخر العام الماضي.

وتبنى الحوثيون اعتداءات استهدفت في 14 أيلول/سبتمبر منشأتين نفطيتين في شرق السعودية، لكن الولايات المتحدة اتهمت إيران بالوقوف وراء هذه الاعتداءات التي تسببت بارتفاع كبير في أسعار النفط.