شكرا لقرائتكم خبر عن الانتقالي يستهدف الجنود السعوديين.. وسياسي سعودي: ضرب الانتقالي أصبح أولوية قصوى للأمن الإقليمي حتى لو تبدلت التحالفات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المحل السياسي السعودي الدكتور علي التواتي القرشي، إن ضرب المجلس الانتقالي الجنوبي أصبح أولوية قصوى للأمن الإقليمي حتى لو تبدلت التحالفات.

وذكر أن العمل بدأ على اجتثاث وجودنا في حضرموت.

وجاء حديث القرشي، في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر، في تعليق له على مقتل قائد التحالف العربي بمنطقة وادي وصحراء حضرموت العقيد الركن بندر بن مزيد مقبول العتيبي وأربعة جنود سعوديين وجنديين يمنيين وثلاثة مواطنين أخرين في حادثي تفجير عبوة ناسفة في مديريتي شبام والعبر بمحافظة حضرموت.

فيما تساءل المحل السياسي السعودي، سلطان الطيار في تغريدات على حسابه بتويتر، عن علاقة تهديدات أطلقها إماراتيون وناشطون موالون للمجلس الانتقالي الذي تدعمه أبو ظبي، على حسابتهم بتويتر قبل أيام على قوات المنطقة العسكرية الأولى بوادي حضرموت، بحادثة شبام والعبر.

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وقال الطيار " القوة المتواجدة حاليا في وادي حضرموت هي قوات الشرعية ومعها قوات سعودية ما علاقة تهديد هذا الضابط الاماراتي بما حصل لجنود السعودية والجيش اليمني في وادي حضرموت اليوم ؟ هذا وضاحي والكعبي والمزروعي مجرد ثرثارين ينقلون ما يدور في الغرف المغلقة لكنهم يوفرون خيوط مهمة لكشف الحقيقة".

كما رد الطيارعلى تغريدة هاني مسهور الكاتب في صحيفة البيان الإماراتية، واليت دعا فيها إلى استمرار حرب الكمائن في اصطياد وتوسعها في وداي حضرموت.

وقال في رده على تغريدة مسهور "( صحفي ) تابع لميليشيات المجلس الانتقالي يغرد من مقر عمله في جريدة البيان الاماراتية قبل أربعة أيام اليوم استشهاد عدد من السعوديين ورفاقهم في الجيش اليمني في وادي حضرموت".

وكان المجلس الانتقالي المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، هدد أكثر من مرة بطرد قوات المنطقة العسكرية الأولى والتي تدعمها السعودية وتغطي مساحة انتشارها نصف حدود اليمن مع السعودية.