شكرا لقرائتكم خبر عن مكان سياحي في عدن ممنوع دخولة الا ابناء هذه المحافظة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر في العاصمة المؤقتة عدن ان قوات الحزام الامني التابعة للمجلس الإنتقالي تمنع المواطنون من جميع المحافظات من دخول الساحل الذهبي بإستثناء ابناء الضالع. واوضحت المصادر ان ابناء الضالع هم الجهة التي تسيطر على الحزام الأمني وامن عدن والانتقالي وهم من يمارس الضغط والمنع من المرور بحجة الجانب الأمني ومستباح لهم .

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