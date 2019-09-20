شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : طيران التحالف يحلق في سماء الضالع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر في الضالع ان طيران التحالف يحلق في سماء الضالع منذ اكثر من ساعة. وبحسب المصادر فإنه يذهب ويعود بين فترة واخرى . ولم ترد انباء الى اللحظة هل تم قصف مليشيا الحوثي أم لا.

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