شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع قائد محور البيضاء الموالي للحوثي مع مرافقية اليوم .. (الإسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي قيادي بارز في مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران، مصرعه الجمعة 20 سبتمبر/ايلول 2019، في محافظة البيضاء. وقال مصدر محلي لوكالة "خبر" ان القيادي في مليشيا الحوثي المدعو محمد عبده دغيش وقائد محور البيضاء لقي مصرعه عصر نفس اليوم. Advertisements واوضح المصدر ان دغيش لقي مصرعه وعدد من مرافقيه بغارة جوية في محافظة البيضاء.

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