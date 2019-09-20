شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .." المشاط " يعلن وقف الهجمات بالطائرات المسيرة على السعودية ويوجه دعوة لكافة القوي السياسية للمفاوضات والمصالحة الوطنية ويطالب السعودية والتحالف بفتح مطار صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وقال رئيس ما يسمى المجلس السياسي مهدي المشاط -وفقا لتلفزيون المسيرة- إن جماعته أوقفت استهداف السعودية بالطائرات المسيرة وبقية أشكال الاستهداف. وأضاف “ننتظر من السعودية إعلانا مماثلا بوقف كل أشكال الاستهداف للأراضي اليمنية”. Advertisements وتابع القيادي الحوثي بالقول “نحتفظ بحق الرد في حال عدم استجابة السعودية لمبادرة وقف الاستهداف”. وكثفت مليشيا الحوثي خلال الأشهر الأخيرة من قصفها مواقع حيوية ومطارات ومنشآت نفطية داخل السعودية كان آخرها تبني الجماعة السبت عملية قصف معملي أرامكو في خريص والبقيق. كما اعلن المشاط العفو العام.. داعياً كل المخدوعين من أفراد وقيادات إلى استغلال هذه الفرصة والعودة إلى حضن الوطن وجادة الصواب.

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