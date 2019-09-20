شكرا لقرائتكم خبر عن اتهم ‘‘الدولة الإسلامية‘‘ بالهجوم على أرامكو ..ظهور مفاجئ للشيخ عايض القرني .. وعودة مثيرة لعالم... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتهم الداعية السعودي "الجمهورية الإسلامية" إيران، بالهجوم على معامل أرامكو السبت الماضي.

ففي تغريدة له قال عائض القرني على صفحته الرسمية بتويتر،ان تورط ايران بتفجير أرامكو ليس بجديد عليهم، فكل كيد، وكل مؤامرة هم خلفها، وكيدهم للإسلام قديم، منذ أن دبّروا اغتيال أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، واتّهموا أم المؤمنين عائشة، ولعنوا صحابة النبي صل الله عليه وسلم، اللهم اقصم ظهورهم، وأبطل مكرهم، وشتّت أمرهم".

وبرز الوسم ذاته بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، في اعقاب المؤتمر الصحفي للعقيد تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، والذي قال فيه إن التحالف يملك أدلة مادية ومعلومات تثبت تورط إيران في الهجمات على منشأتي النفط التابعتين لشركة أرامكو في السعودية.

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وعرض المتحدث باسم التحالف، الذي تقوده السعودية، صورًا بالأقمار الصناعية وأدلة مادية من بقايا الصواريخ والطائرات المستخدمة في الهجوم الذي تسبب في خفض المملكة لإنتاجها من النفط وبالتالي نقص إمدادات النفط في العالم بمقدار 5%.