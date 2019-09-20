شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يعلن الاستسلام ومهدي المشاط يصدر البيان رقم 1 من صنعاء .. شاهد المفاجأة التي ورد فيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل : السعودية تنجح بجمع شمل الشرعية والانتقالي باتفاق نهائي.. وهذه أبرز بنوده قناة العربية السعودية تبث قبل قليل ’’أول فيديو’’ يكشف المتورطين في قصف أرامكو ..وهذا هو الدور الإماراتي بكل صراحة

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كانت هذه تفاصيل خبر الحوثي يعلن الاستسلام ومهدي المشاط يصدر البيان رقم 1 من صنعاء .. شاهد المفاجأة التي ورد فيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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