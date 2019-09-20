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الكشف عن سر كبير وخطير كان سبباً وراء الاطاحة بمحافظ معياد من البنك المركزي اليمني

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر خاصة عن الأسباب التي دفعت رئيس الجمهورية لإقالة محافظ البنك المركزي حافظ معياد الذي جرى الإطاحة به في وقت متأخر من مساء الخميس.

وأصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي قرارا جمهوريا قضى بتعيين أحمد عبيد الفضلي محافظا للبنك المركزي، بدلا عن حافظ معياد الذي أثار الكثير من الجدل منذ تعيينه مطلع العام الجاري خلفا لمحمد زمام.

وقالت مطلعة إن قرار الإطاحة بمعياد ، جاء بعد تسببه بتفجير أزمة في محافظة حضرموت أدت الى منع تصدير النفط عندما رفض أوامر رئاسية بصرف مخصصات المحافظة التنموية البالغة 18 مليار ريال فضلا عن نسبة إقليم حضرموت من الصادرات النفطية.

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وتوترت الأوضاع في محافظة حضرموت شرقي البلاد خلال اليومين الماضيين عقب تدخل محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية فرج البحسني حيث قام بمنع تصدير شحنات نفطية من ميناء ضبة النفطي بتحريض وإسناد إماراتي.

وكشفت المصادر أن أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي وجهوا رسالة إلى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي تضمنت اتهامات للمحافظ المقال معياد بارتكاب " تجاوزات خطيرة لقوانين البنك المركزي ولوائحه وتلاعب واسع بعمليات المضاربة وتهريب عملات للخارج ..دون علم مجلس الادارة".

وقالت المصادر في البنك إن معياد ارتكب مخالفات في التعيينات وقام بتشكيل لوبيات في البنك وتوجيه مبالغ كبيرة في استثمارات داخلية وخارجية دون علم مجلس الادارة".

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