ننشر مواعيد رحلات الخطوط الجوية اليمنية غداً السبت

الجمعة 20 سبتمبر 2019 الخطوط الجوية اليمنية كتب عدن - الخليج 365 تسير الخطوط الجوية اليمنية، غداً السبت، عدد من الرحلات الجوية من وإلى مطاري عدن وسيئون الدوليين على النحو التالي :

رقم الرحله : 607. خط الرحله : القاهره- سيئون. الاقلاع :0200 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره). الوصول: 0630 صباحا. رقم الرحله : 644. خط الرحله : سيئون- عمان. الاقلاع : 0745 صباحا. الوصول : 1100 ظهرا. Advertisements رقم الرحله : 645. خط الرحله : عمان- سيئون. الاقلاع : 1200 ظهرا. (توقيت عمان) الوصول : 1515 عصرا. رقم الرحله : 606. خط الرحله : سيئون- القاهـره. الاقلاع :1600 مساء . الوصول: 1845 مساء . رقم الرحله : 601. خط الرحله : القاهره- عـدن. الاقلاع : 0200 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول : 0630 صباحا. رقم الرحله : 508. خط الرحله : عـدن- جده. الاقلاع : 1400 ظهرا. الوصول : 1600 مساء. رقم الرحله : 509. خط الرحله : جده- عـدن. الاقلاع : 1730 مساء. (توقيت جده) الوصول : 1930 مساء. رقم الرحله : 600. خط الرحله : عدن- القاهـره. الاقلاع :2030 مساء. الوصول: 2300 مساء .

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