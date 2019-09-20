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الجمعة 20 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
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الخليج 365 ـ متابعات
قالت مصادر محلية إن مليشيات الحوثي الإرهابية أقدمت على إعلاق محلات صرافة في عدد من شوارع العاصمة صنعاء واعتقلت بعض مالكيها العاملين عليها.
وذكرت المصادر أن عناصر مليشيا الحوثي وأفراد الأمن الموالي لها، نفذت حملة نزول ميداني على عدد من محلات الصرافة في العاصمة صنعاء وأغلقت عددا منها.
ولفتت المصادر إلى أن المليشيا طالبت مالكيها بدفع إتاوات تحت مسمى دعم احتفائها بذكرى انقلابها على السلطة الموافق 21 سبتمبر الجاري المزمع إقامته غداً السبت.
وأكدت أن المليشيات أغلقت عدداً من محلات الصرافة لرفض مالكيها دفع إتاوات غير قانونية.
ولفتت المصادر أن المليشيات اعتقلت عدداً من مالكي محلات الصرافة والعاملين فيها واقتادتهم إلى جهة غير معروفة.
وأشارت إلى قيام المليشيا باعتقال مالكي محلات الصرافة وتعمل على ابتزازهم مع أهاليهم لدفع مبالغ مالية كبيرة لإطلاق سراحهم.
وكانت المليشيا قد ألزمت مالكي محلات الدعاية بإعداد لوحات لتغطية الاحتفالات بذكرى الانقلاب.
كانت هذه تفاصيل خبر حملة حوثية تغلق محلات الصرافة بصنعاء بعد رفض مالكيها دفع إتاوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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