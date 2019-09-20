التحالف العربي : الحوثي يمنع دخول سفينتين محملتين بمواد غذائية إلى الحديدة

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الجمعة 20 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365
قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية منعت دخول سفينتين محملتين بالمواد الغذائية إلى ميناء الحديدة .
وأوضح التحالف في تصريح له، أنه مستمر في منح التصاريح لجميع السفن المتوجهة إلى الموانئ اليمنية .. لافتاً إلى استمرار الميليشيات الحوثية في تعطيل دخول السفن لميناء الحديدة .
وقال أن الميليشيات تعطل دخول السفينتين (TOROS M, LE RUBY) المحملتين بمواد غذائية.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن التحالف أنه بدأ تنفيذ عملية عسكرية نوعية شمال محافظة الحديدة لتدمير أهداف عسكرية مشروعة، مطالبا المدنيين بالابتعاد عن المواقع المستهدفة حرصاً على سلامتهم.
وأفاد بتدمير أربعة مواقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المسيرة عن بعد والألغام البحرية، وهو ما سيسهم بحسب التحالف في ضمان سلامة حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية جنوب البحر الأحمر.
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