تشييع مهيب لجثمان الشهيد النقيب وليد الجلد في الضالع .. شاهد

جانب من تشييع جثمان الشهيد وليد أحمد عبدالله الجلد

كتب الضالع - الخليج 365

شيع الالاف من ابناء الضالع، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد وليد أحمد عبدالله الجلد، مدير أمن ميناء عدن الذي أستشهد خلال تصديه لمحاولات إقتحام ميناء المعلا خلال الفوضى التي شهدتها العاصمة عدن أواخر أغسطس الماضي .

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وجرى تشييع جثمان الشهيد في مدينة الضالع، التي ينتمي إليها وذلك في موكب جنائزي مهيب .

وسار موكب التشييع، يتقدمه قيادات المقاومة الجنوبية والمجلس الإنتقالي الجنوبي من مدينة الضالع مرورا بالخط العام ووصولا الى منطقة شكع مسقط رأس الشهيد، حيث أدى المشيعون الصلاة على جثمان الشهيد ثم ووري جثمانه الطاهر في مقبرة الضرفة.

يذكر أن الشهيد القائد وليد هو نجل الشهيد البطل أحمد عبدالله شكع، وكان واحدا من أبطال ملحمة تحرير الضالع في العام 2015م، ثم كان له شرف الاسهام في تثبيت أمن العاصمة عدن رفقة القائد شلال شايع الذي نال ثقته بتعيينه مديرا لأمن ميناء المعلا خلفا للقائد الشهيد شلال الشوبجي.

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