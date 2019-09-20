دبلوماسي يمني يستغرب قرارات هادي ويتساءل أن كان مغيباً من العليمي وأبناءه

الجمعة 20 سبتمبر 2019

الدبلوماسي اليمني مصطفى أحمد نعمان

كتب الخليج 365 - خاص

استغرب الدبلوماسي اليمني المعروف، مصطفى أحمد نعمان، قرارات رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، التي أصدرها أمس، ونصت على تعيين وزيران للخارجية والمالية ومحافظاً للبنك المركزي اليمني .

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وقال نعمان في تغريدات له بتويتر، "التعيينات التي يصدرها الرئيس مثيرة للاستغراب لان الكل ينكر مسؤوليته عنها ويسخر منها!" .. مضيفاً بقوله "اما انه مغيب وان مدير مكتبه والانجال والسفير في أقاصي الارض يتصرفون دون علمه وأما انه رجل بقدرات خارقة لا يدركها الناس، يتابع ويعرف ويقرر وحده!" .

وأكد أن الرئيس في الحالين يستحق الرثاء .

وأشار نعمان إلى أن محمد الحضرمي هو سابع وزير خارجية منذ ٢٠١٢؛ واحمد الفضلي هو خامس محافظ للبنك المركزي منذ ٢٠١٢ .. مستطرداً "اما ان الاختيار خطأ وبدون دراسة ولا اهتمام بأهمية الموقع وهناك من يزيف المعلومات في مكتب الرئاسة؛ او ان الموقع تافه فلا قلق من ان يتولاه ايا كان!" .

وتضمنت قرارات الرئيس هادي تعيين د. احمد عبيد الفضلي محافظاً للبنك المركزي اليمني، وتعيين سالم صالح سالم بن بريك وزيراً للمالية، وتعيين السفير، محمد عبدالله محمد الحضرمي وزيراً للخارجية.