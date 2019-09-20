شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسي يمني يكشف تفاصيل خطيرة ومدمرة لليمن عن وضع الرئيس هادي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الدبلوماسي اليمني "مصطفى احمد نعمان" ان تعيينات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مثيرة للاستغراب.

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وقال السفير السابق "مصطفى نعمان" التعيينات التي يصدرها الرئيس مثيرة للاستغراب لان الكل ينكر مسؤوليته عنها ويسخر منها.

واضاف بالقول: "اما انه مغيب وان مدير مكتبه والانجال والسفير في أقاصي الارض يتصرفون دون علمه... وأما انه رجل بقدرات خارقة لا يدركها الناس، يتابع ويعرف ويقرر وحده.

واشار الى انه في كل الحالتين فخامة الرئيس "هادي" يستحق الرثاء.