اخبار الخليج / اخبار اليمن

دبلوماسي يمني يكشف تفاصيل خطيرة ومدمرة لليمن عن وضع الرئيس هادي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسي يمني يكشف تفاصيل خطيرة ومدمرة لليمن عن وضع الرئيس هادي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الدبلوماسي اليمني "مصطفى احمد نعمان" ان تعيينات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مثيرة للاستغراب.

 

 

 

Advertisements

 

وقال السفير السابق "مصطفى نعمان" التعيينات التي يصدرها الرئيس مثيرة للاستغراب لان الكل ينكر مسؤوليته عنها ويسخر منها.

واضاف بالقول: "اما انه مغيب وان مدير مكتبه والانجال والسفير في أقاصي الارض يتصرفون دون علمه... وأما انه رجل بقدرات خارقة لا يدركها الناس، يتابع ويعرف ويقرر وحده.

واشار الى انه في كل الحالتين فخامة الرئيس "هادي" يستحق الرثاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دبلوماسي يمني يكشف تفاصيل خطيرة ومدمرة لليمن عن وضع الرئيس هادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا