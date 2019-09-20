شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الصوفي يزف لليمنيين بشرى سارة ستقلب المعادلة رأسا على عقب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الصحفي اليمني "نبيل الصوفي" كيف رد الرئيس اليمني "عبدربه منصور هادي" على "خالد بن سلمان" في زيارته الاخيرة.

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وقال الصوفي وهو السكرتير الصحفي للرئيس السابق "صالح" في تغريدة: "ان قرارات هادي الحكومية هي رد بالرفض لكل ماقاله له خالد بن سلمان في زيارته الاخيرة.

واضاف بالقول: هادي يقول للتحالف: مكانكم ماصدقتم الزعيم ان مافي معي عقل؟مافيش معي، ولا اهتم، ولا احسب، ولا افكر..

واختتم الصوفي بالقول: لن يسمع هذا الرجل بالاختيار.. سنشهد تطورات في الميدان تعيد تعريف الشرعية..