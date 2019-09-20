شكرا لقرائتكم خبر عن صفعة قوية للانفصاليين الذين وظفتهم الامارات ضد اليمن ويقيمون في فنادقها واستراحاتها وهذا ماحدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذف تطبيق التواصل الاجتماعي "تويتر" مجموعة تضم أكثر من 4 آلاف حساب، تدار من الإمارات، وتغرد بكثافة حول اليمن وقضايا أخرى. Advertisements وقالت الشركة إنها حذفت شبكة أكبر تضم 4258 حساب، تدار حصريا من الإمارات وتستخدم أسماء وهمية وتنشر تغريدات معظمها عن اليمن وقطر. ولم تحدد الشركة كيانا مسؤولا عن هذه العملية. كما حذفت الشركة 267 حسابا من الإمارات ومصر لانخراطها في ”حملة إعلامية متشعبة“ تستهدف قطر وإيران بينما توجه رسائل مكثفة مؤيدة للسعودية. وقالت الشركة إن هذه الحسابات كانت تديرها شركة خاصة تدعى دوتديف تعرف نفسها على موقعها بأنها ”شركة برمجيات متخصصة مقرها أبوظبي“. وللشركة فرع آخر في مصر بمحافظة الجيزة على مشارف القاهرة. يذكر ان معظم الحسابات التي تغرد من الامارات تستهدف اليمن ووحدته واستقراره ويقف خلفها الانفصاليون وانصار مايسمى المجلس الانتقالي .

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